Halep opnieuw in finale Roland Garros

De 26-jarige Halep speelt in de finale tegen Madison Keys of Sloane Stephens. De Amerikaanse speelsters nemen het later op donderdag in de andere halve finale tegen elkaar op.

Halep begint zaterdag aan haar vierde finale in het enkelspel van een grandslamtoernooi. In 2014 verloor ze op Roland Garros van de Russische Maria Sjarapova en een jaar geleden was Jelena Ostapenko uit Letland haar de baas. In januari van dit jaar speelde Halep haar derde finale. De Deense Caroline Wozniacki was de Roemeense de baas op de Australian Open.