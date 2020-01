Halep snel door naar vierde ronde

FC Twente Vrouwen sluit trainings­kamp af met stunt tegen Wolfsburg

24 januari ALBUFEIRA - De vrouwen van FC Twente hebben vrijdag het trainingskamp in het Portugese Albufeira afgesloten met een keurig gelijkspel tegen grootmacht VfL Wolfsburg (1-1). Invalster Fenna Kalma schoot in de slotfase de gelijkmaker binnen, nadat Twente voor rust op een 1-0 achterstand was gekomen.