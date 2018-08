Halep verslaat Stephens in Montreal opnieuw in finale

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft het toernooi in Montreal op haar naam geschreven. De nummer één van de wereld was in een grillige finale in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens, de nummer drie van het mondiale klassement. Na 2 uur en 39 minuten stond de eindstand op het scorebord: 7-6 (6), 3-6, 6-4.

De eerste set verliep onvoorspelbaar. Na een voorsprong van 4-1 leverde Halep twee servicebeurten in (4-4). In de tiebreak verspeelde Stephens, die op 6-6 twee setpunten liet liggen, eerst een voorsprong van 0-4 en daarna van 2-5. De 25-jarige Amerikaanse herstelde zich goed in de tweede set, maar in de derde set maakte ze toch weer te veel fouten. Halep benutte haar vierde wedstrijdpunt.

Voor Halep was het haar tweede titel in Montreal. In 2016 zegevierde ze voor de eerste keer. Halep staat nu op achttien titels op de WTA Tour.

Halep was Stephens eerder dit jaar in de finale van Roland Garros in Parijs ook in drie sets de baas.