Halvefinalist Jamie Lewis: Ik was al met volgend seizoen bezig

Door Max van der Put



En dat terwijl hij pas op het allerlaatste moment, op het laatste kwalificatietoernooi (in Milton Keynes) zich als laatste wist te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Voor de voorronde nog wel. Nog nooit reikte zo'n qualifier tot de halve eindstrijd. ,,Eerlijk gezegd had ik niet meer verwacht dat ik het WK zou halen. Ik was in mijn gedachten al met volgend seizoen bezig. Hoe ik het dan nog beter zou kunnen doen, want ik was al best tevreden met dit jaar voordat ik aan het WK begon.''