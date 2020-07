Hamer tekent voor drie jaar bij Coventry City

Hamer klom via Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle de laatste jaren gestaag omhoog. Coventry City meldde zich al vroeg in het seizoen bij de in Brazilië geboren speler. Door de coronacrisis handelde het management van Hamer, Wasserman, de deal op afstand af. Pas deze week kon de speler naar Engeland vliegen om de medische keuring te ondergaan.



,,Ik ben heel erg trots en blij dat ik deze stap kan maken’’, zegt Gustavo Hamer. ,,Bij PEC Zwolle kreeg ik de speeltijd die ik nodig had om mij door te kunnen ontwikkelen. In Engeland spelen ze meer dan zestig wedstrijden in een seizoen, ik kijk er enorm naar uit om dat mee te gaan maken. Ik ben nu 23 jaar, het is een mooie leeftijd om de stap te maken.’’