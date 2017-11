Hamilton baalt van verdere restricties motoren in 2018

Ronhaar wint Su­per­pres­ti­ge-cross Gavere

12 november HELLENDOORN - Pim Ronhaar heeft de Superprestige-veldrit van Gavere gewonnen. De coureur uit Hellendoorn pakte uit met een lange solo en kwam met 38 tellen voorsprong op de Tsjech Thomas Kopecky aan de meet. Eerder deze winter won Ronhaar al onder meer de veldrit in Zonhoven en de WB-cross in Koksijde. In de Superprestige-stand is Ronhaar derde. Bij de vrouwen was Sophie de Boer uit Enschede zesde.