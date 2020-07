Hamilton: ‘Bij Ferrari werken duizenden mensen, maar ze zeggen geen woord over racisme’

,,Bij Red Bull knielden de monteurs, maar als je kijkt naar Ferrari.. Daar werken duizenden mensen, maar ik heb geen woord gehoord van Ferrari waarin ze verantwoordelijkheid pakken. Of wat ze in de toekomst gaan doen.”

Volgens Hamilton, de enige zwarte coureur in de Formule 1, is het belangrijk dat het gevecht tegen racisme doorgaat. ,,We moeten blijven pushen voor gelijkheid en de aandacht er voor blijven houden. Voor mij gaat dit een levenslang gevecht worden.”

Hamilton zegt dat het in de coureursbriefing voorafgaande aan het grand prix weekend het ging over het knielen. ,,Sommige coureurs vroegen zich af hoe lang we dit moesten doen. Sommige coureurs dachten dat vorige week genoeg was. Ik heb ze aangemoedigd en gezegd dat racisme nog langer blijft bestaan dan onze periode in deze sport. Gekleurde mensen die last hebben van racisme hebben geen tijd om een moment rust te pakken.”