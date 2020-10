Hamilton boekt historische zege ondanks krampaanval: ‘Moest op mijn tanden bijten’

Lewis Hamilton werd op weg naar zijn historische 92ste grandprixzege (waarmee hij het record van Michael Schumacher verbrak) niet zozeer op de proef gesteld door de concurrentie, maar wel door zijn eigen lichaam. In de slotfase van de Grand Prix van Portugal kreeg hij last van kramp in zijn rechterkuit.

,,Het schoot er opeens in, maar ik moest gewoon druk blijven zetten”, zegt de leider in de WK-stand tegen Ziggo Sport. ,,Ik probeerde het eruit te schudden, maar dat hielp niet echt. Dus uiteindelijk heb ik echt op mijn tanden moeten bijten.”

De zege van Hamilton kwam ondanks de krampaanval geen moment in gevaar. Hoewel de van pole gestarte Brit na de start zijn eerste plaats verspeelde, nam hij daarna snel het heft in handen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas (+25 seconden) en Max Verstappen (+34 seconden) liet hij uiteindelijk ver achter zich.

,,Ik heb vooraf het circuit goed bestudeerd. Het is een moeilijk circuit en iedereen had moeite met de temperatuur van de banden. Ik wist dat dat de sleutel zou zijn en daarom heb ik daar goed op gelet bij de afstelling van de auto. Toen mijn banden eenmaal op temperatuur waren, had ik het gevoel dat ik een heel hoog niveau haalde.”

Record Schumacher

De zege waarmee hij zichzelf de recordboeken in reed, zorgde bij Hamilton duidelijk voor emoties. Het passeren van racelegende Michael Schumacher moest kort na de race duidelijk even indalen. ,,Heb ik er ooit aan gedacht dat we zoveel races zouden winnen? Natuurlijk niet’’, vertelde Hamilton, die zijn 71ste zege voor Mercedes boekte. Het team waar hij in 2013 instapte, toen ze nog helemaal niet de dominante factor van nu waren. ,,Ik had toen geen glazen bol, wist ook niet wat er zou gaan gebeuren. Maar we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze historische prestaties, niet alleen ik.’’

Concurrent Verstappen vertelde in Portugal al dat hij Hamilton het record nog wel stukken scherper ziet stellen, tot ver boven de 100 zeges. Zijn eigen gedachten bij de vraag hoeveel er nog bij kunnen? Hamilton; ,,The sky is the limit, daar geloof ik niet in. Het gaat erom hoe lang en hoe vaak wij dit zelf nog willen doen’’, klonk het cryptisch, om daar meteen aan toe te voegen dat zijn honger echter nog lang niet gestild is. ,,We hebben nog zoveel te winnen.’’

