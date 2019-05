Hamilton dankt Lauda: ‘Zonder jou had ik niet bij Mercedes gezeten’

,,Ik zal onze gesprekken missen, het lachen, de grote knuffels na het winnen van een race‘’, vervolgt Hamilton. ,,Het is werkelijk een eer geweest om met je te werken de afgelopen zeven jaar. Zonder jou had ik niet eens bij dit team gezeten.‘’



Daarmee doelt Hamilton op zijn overgang naar Mercedes in 2013. Lauda, die een jaar ervoor adviseur was geworden van dit Formule 1-team, overtuigde de Brit om de overstap van McLaren te maken. ,,Schumacher kreeg het team niet aan de winnende hand. Wat als jou dat wel lukt?’’, vroeg de Oostenrijker destijds aan Hamilton.



Met Mercedes behaalde Hamilton vier van zijn in totaal vijf WK-titels.