Hamilton: Dit maakt Charles alleen maar sterker

Door Arjan Schouten Het was zijn eerste podium in de Formule 1, maar natuurlijk had Charles Leclerc niet op de laagste maar de hoogste trede moeten staan. ,,We hebben heel erg veel geluk gehad met dit één-tweetje voor Mercedes’’, bekende Lewis Hamilton, die de zege in het slot cadeau kreeg, omdat het tempo van de Ferrari van Leclerc opeens inzakte. Ook Valtteri Bottas kwam nog langs. ,,Je kan bijna niet geloven dat je zo’n buitenkansje krijgt. Maar je kan ‘m moeilijk niét uitpakken. Enorm vervelend voor Charles, natuurlijk. Maar die jongen komt er echt wel. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich”, vervolgde Hamilton. ,,Hij gaat nog genoeg races winnen. Dit maakt hem alleen maar sterker.”

Droom kapot

Leclerc, die na vijf rondjes al zijn verloren leiderspositie terugwon op Sebastian Vettel, leek comfortabel op zijn eerste zege af te stevenen. Tot tien rondes voor het einde zijn motor kuren kreeg. ,,Ik zag alles voor m’n ogen weggeblazen worden”, vertelde Leclerc. ,,Je probeert een paar dingen en de auto kwam wel weer op tempo, maar niet meer op vol vermogen. En dan weet je dat iets waar je al sinds je een klein jongetje bent, van droomde, niet gaat gebeuren. Maar er lagen nog punten te raken, dus moest ik de focus behouden en snel weer de knop omzetten.”



Leclerc had nog geluk met een safety car, die in de laatste rondes de baan op kwam. Anders was hij ook nog zijn podiumplaats kwijtgeraakt aan Max Verstappen. Leclerc: ,,Een geluk bij een ongeluk. Iets in me zegt dat ik van m’n eerste podiumplaats moet genieten. Maar ik weet ook dat het anders had kunnen zijn.”