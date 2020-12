Hamilton en Bottas loven Verstappen: ‘Zo'n gevecht heeft de sport nodig’

Hamilton keerde voor de slotrace van het jaar terug in zijn Mercedes, nadat hij vorige week de GP van Sakhir had moeten overslaan vanwege besmetting met het coronavirus. ,,Fysiek heeft dat enorm veel invloed gehad. Het was een heel zware race voor mij. In fysiek opzicht was ik het het hele jaar top, maar vandaag was ik zeker niet 100 procent. Ik ben blij dat het voorbij is.”



Verstappen had aan de finish 15 seconden voorsprong op Bottas. ,,De Red Bulls waren verrassend snel”, zei de Fin. ,,Ik deed alles wat ik kon, maar ik kon Max niet bijhouden. Ik heb geen fouten gemaakt, dus wat dat betreft was het een goede race. We gaan nu eerst even rust nemen en daarna hard trainen. Iedereen begint volgend jaar weer op nul.”