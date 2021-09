Hamilton en Bottas ook in slottraining sneller dan Verstappen, nieuwe klapper voor Sainz

Het laatste trainingsuur leverde een niet heel representatieve tijdenlijst op. Dat had er alles mee te maken dat de traditionele kwalificatiesessie al achter de rug was en het dus een beetje als mosterd na de maaltijd zou zijn als de coureurs nog voor een zo snel mogelijke rondetijd gingen. In plaats daarvan focusten de teams zich met wat langere runs alvast op de sprintrace en ook de hoofdrace van zondag, met wat meer brandstof aan boord. Max Verstappen deed dat op een gebruikt setje van de zachtste band.

Voor een hoop mannen werd de lange stint halverwege de training abrupt beëindigd, toen Carlos Sainz met een crash voor een rode vlag zorgde. Bij de exit van de Ascari-chicane was hij de controle over zijn Ferrari kwijt en raakte hij hard de muur. Net als in Zandvoort eindigde de slottraining voor Sainz dus met een crash.

In de 20 minuten die na het vrijgeven van de baan resteerden, waren het wederom de Mercedessen die onder de toptijd van Verstappen doken. De Red Bull van de Nederlander lijkt op ‘race pace’ echter wel dichter in de buurt te zitten van de concurrentie dan in de kwalificatie. Dat zal ook wel moeten, wil hij in de sprintrace later vanmiddag (16.30 uur) een bedreiging kunnen vormen voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Die laatste was in VT2 de snelste met een tijd van 1.23,246.