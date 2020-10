Hamilton evenaart Schumacher met 91ste GP-zege, Verstappen tweede na vermakelijke race

Tot een gevecht kwam het niet meer in de slotfase, wél snoepte Verstappen in de slotronde nog één extra WK-punt van Hamilton af door de snelste ronde aan te tekenen. ,,Ik probeerde Lewis de hele race te volgen, die helaas gewoon een beetje te snel was. Maar die laatste ronde dacht ik gewoon: ik probeer het. En we pakten dat extra punt nog, waar ik toch wel blij mee ben”, aldus Verstappen. ,,Het was koud, niet eenvoudig. Maar uiteindelijk finish ik als tweede, waar we volgens mij ook horen te staan. Dus dat is prima.”



Een fraaie race was het zeker in het koude Duitsland, waar niet alleen Bottas het einde niet haalde. Ook Esteban Ocon, George Russell, Lando Norris en Alexander Albon waren vroeg klaar. Het was vechten voor velen, een werkrace na slechts één trainingsessie voorafgaand aan kwalificatie en race. Gehoopt werd daarom dat deze race een bijzonder onvoorspelbare werd. Wellicht had regenval daar nog wat aan mee kunnen helpen, maar het bleef slechts bij wat spetters. Halverwege hadden Hamilton en Verstappen al meer dan een minuut voorsprong op de rest van het veld.