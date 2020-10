Hamilton grijpt recordzege in stijl, Verstappen derde in Portugal

In stijl greep Lewis Hamilton vandaag in Portugal zijn zoveelste record in de Formule 1. Met groot machtsvertoon won hij als eerste coureur ooit op het asfalt van Portimão, ver voor teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen. Zijn 92ste zege in de Formule 1, eentje meer dan Michael Schumacher.

Door Arjan Schouten



Verraderlijke omstandigheden. Spetters. Glad asfalt. Een wilde openingsfase vol positiewisselingen. Maar toen de rust eenmaal hersteld was op Autódromo Internacional do Algarve, liet Lewis Hamilton maar weer eens zien waarom hij meer en meer wordt beschouwd als de meest begenadigde coureur uit de Formule 1-geschiedenis. Op onontgonnen terrein, in vochtige en winderige omstandigheden, declasseerde de zesvoudig wereldkampioen het complete veld. Inclusief teamgenoot Valtteri Bottas, die met gelijke middelen liefst 25 tellen toe moest geven. Max Verstappen, weer eens best of the rest in Portugal, volgde na 66 rondes op ruim een halve minuut.

In alle oefensessies was Bottas sneller dan Hamilton, maar in de kwalificatie stond de Brit op om in de race helemaal de puntjes op de i te zetten. Na een knotsgekke openingsronde, waarin hij zijn leiderspositie verloor, bewaarde Hamilton de rust. Na twintig rondes herstelde hij de hiërarchie vooraan door met hulp van DRS Bottas voorbij te vliegen op het rechte stuk. En daarna had hij van werkelijk niemand meer last. Alleen een aanval van kramp zat hem in het slot even in de weg, maar dat fysieke ongemak weerhield hem er niet van om zonder druk van achteruit in het slot nog succesvol op zoek te gaan naar een extra WK-punt. Maximaal resultaat dus in de Algarve voor Hamilton. Pole, de 92ste recordzege én de snelste raceronde en het daar aan verbonden bonuspunt.

,,92 zeges, dat moet even bezinken, hoor. Ik had geen glazen bol toen ik naar dit team kwam, durfde niet te dromen dat ik nu zou staan waar ik sta. Echt, het is zo’n voorrecht om met dit team te mogen werken”, sprak Hamilton mooie woorden uit naar Mercedes. ,,Ze blijven maar pushen, de mensen op de fabriek, de partners. Goed is nooit goed genoeg. Het is zo betrouwbaar allemaal. Want vandaag was het bijzonder lastig, maar toch hebben we het weer geflikt.”

Max Verstappen kon de Mercedessen niet bedreigen.

Dominant

Weer eens liet Mercedes zien hét dominante en meest vernuftige team te zijn in de koningsklasse. Beide coureurs gestart op mediums, lang door op die compound en beiden onbedreigd naar de finish op de harde band.

Koos Red Bull Racing een minder gelukkige strategie door te starten op softs? Wellicht, want Verstappen klaagde al vrij rap over een ‘dode’ linker voorband. Maar dan nog blijft de vraag of er überhaupt wat aan het tempo van Mercedes te doen was in de Algarve? Want al halverwege de race waren beide zilverpijlen druk bezig met de mindere goden dubbelen. ,,Dat had weinig uitgemaakt, denk ik. Want als ik gestart was op de medium had ik daarna wel tijd verloren op de harde banden”, meende Verstappen. ,,De mediums waren veruit de beste banden vandaag.”

Voor de zevende keer in twaalf races mocht Verstappen met Hamilton en Bottas naar het podium en die derde plaats bleek simpelweg het maximaal haalbare in Portugal. Een race in niemandsland was het voor de Limburger, die alleen in de openingsfase even kon vechten. Hij stak Bottas voorbij voor P2, om een bocht later weer ingehaald te worden door de Fin. Een lichte touché met Sérgio Perez later moest de Nederlander als vijfde achter beide McLarens de strijd hervatten. Opstomen tot terug op podiumkoers flikte hij binnen acht rondes, maar meer zat er ook niet in op Portimão. ,,Toen alles weer gestabiliseerd was, had ik alleen nog mijn eigen race. Maar toen was het gat al zo groot dat er weinig meer aan te doen was’’, aldus Verstappen.

Met zijn negende podiumplaats van 2020 hield Verstappen Mercedes wel nog even van het constructeurskampioenschap af. Teamgenoot Alexander Albon hielp daar niet veel aan mee. De Britse Thai die toch al op de schopstoel zit bij Red Bull Racing en naarstig behoefte heeft aan een topresultaat, faalde wederom. Albon, ingehaald door Verstappen, bleef ver buiten de punten.

Valtteri Bottas gaf 25 seconden toe op zijn teamgenoot.

