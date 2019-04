Hamilton: Had weinig gescheeld of ik was derde of vierde geworden

,,Ik ben dankbaar dat ik onderdeel ben van deze sport als een mijlpaal van 1000 races wordt gehaald”, vertelt Hamilton bij Ziggo Sport. ,,Maar welke race het voor mij of voor de sport is, maakt mij niet uit. Daar focus ik mij niet op. Ik focus mij op het weekend.”

Hamilton kende geen superweekend. De Brit worstelde fors met zijn Mercedes, maar kwam er uiteindelijk wel als winnaar uit de strijd. ,,Maar het had weinig gescheeld of ik was derde of vierde geworden”, vertelt Hamilton eerlijk. ,,Het was een moeilijk weekend.”