Hamilton heeft records van Schumacher voor het grijpen

Lewis Hamilton heeft twee records van Michael Schumacher voor het grijpen. De Brit boekte zondag in de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane zijn negentigste overwinning in de Formule 1, nog één minder dan Schumacher. Gezien de royale voorsprong die Hamilton heeft opgebouwd in het WK-klassement, lijkt zijn zevende wereldtitel hem ook nauwelijks meer te kunnen ontgaan.

,,Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie zou komen”, zei Hamilton na de race vol incidenten op Mugello. ,,Het klinkt als iets onwerkelijks. Het is een eer dat ik nu de kans heb om records te verbeteren waarvan niemand dat voor mogelijk had gehouden. Ik beschik over een geweldig team en een geweldige auto waarmee ik week in, week uit kan presteren. Ik ben al die mensen die zo hard werken voor eeuwig dankbaar. Ik ben slechts een schakel in die hele ketting.”

De 35-jarige Brit won dit seizoen zes van de negen verreden grands prix. De kopman van Mercedes heeft in de WK-stand al 55 punten voorsprong op zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die ook zondag op Mugello weer in de schaduw van Hamilton stond. De Fin was in alle trainingen op het Italiaanse circuit de snelste. Op het moment dat het er echt om ging, in de kwalificatie en de race, werd Bottas echter weer afgetroefd door Hamilton.

Over twee weken in de GP van Rusland kan de Brit het recordaantal overwinningen van Schumacher (91) evenaren. In de afgelopen zes jaar won Hamilton vier keer op het circuit van Sotsji. Het binnenhalen van de zevende wereldtitel, waarmee hij de Duitser ook zou evenaren, lijkt een kwestie van tijd. Zelfs als Hamilton twee keer uitvalt, iets wat Max Verstappen de afgelopen races op Monza en Mugello gebeurde, dan nog staat de regerend wereldkampioen bovenaan het klassement. En gezien de betrouwbaarheid van de ongenaakbare Mercedes-bolides houdt niemand rekening met uitvalbeurten.

Bottas, toch al zo nadrukkelijk de nummer 2 bij Mercedes, lijkt net over de helft van het seizoen de moed al te hebben opgegeven. ,,Het gat is te groot, ik zie de wereldtitel al weer vervagen”, zei de Fin onlangs. ,,Hoe dat komt? Ik heb er geen verklaring voor.”