Hamilton: Ik wil die gasten verslaan als ze op hun best zijn, dat doet het meeste pijn

Dost: Moe van beeld dat ik er in Oranje ‘geen hol van kan’

20 maart Bas Dost is één van de spelers die hopen op een kans onder de nieuwe bondscoach. De topscorer van Sporting Lissabon is duidelijk over zijn relatie met Oranje. ,,Ik ben hierheen gekomen met het idee dat ik verdomme wil laten zien wat ik waard ben. Ik word moe van het verhaal dat je in Portugal zo veel scoort, maar er geen hol van kan in Oranje. Want dat is toch de conclusie als je daar niet scoort en ook weinig speelt.’’