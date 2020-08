Hamilton 'in een roes' naar zege nummer 88

,,Ik reed in een roes, zo goed voelde het. Ik had het niet eens door toen ik de laatste ronde reed, ik wilde maar doorgaan", zei de Brit na de race.

Hij had voor de race hard gestudeerd op de banden, vertelde Hamilton. ,,We hadden daar in de vorige races zoveel problemen mee, ik wilde gewoon beter begrijpen hoe ze werken en welke we zouden gebruiken, zodat ik er langer op kon rijden. Tot mijn grote verrassing ging het zo goed, dat ik zelfs even overwogen heb maar één keer een pitstop te maken."