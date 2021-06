Hamilton in gesprek met Mercedes over nieuw contract en Bottas: ‘Fantastische teamgenoot’

Bottas behouden?

Hamilton, achter Max Verstappen momenteel tweede in de WK-stand, maakte zich in Spielberg sterk voor een langere samenwerking met collega Valtteri Bottas. De Fin is tot dusver met Mercedes bezig aan een teleurstellend seizoen en staat vijfde in het klassement. Zijn contract loopt eveneens eind dit jaar af.



,,Valtteri is mijn teamgenoot en we hebben beiden onze hoogte- en dieptepunten gehad in onze carrières”, betoogde Hamilton. ,,Wat mij betreft is hij een fantastische teamgenoot. Ik zie geen noodzaak om daarin een wijziging aan te brengen.”