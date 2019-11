Hamilton kan ook deze records van ‘Schumi’ pakken

Meteen na het veiligstellen van zijn zesde wereldtitel, ging het al over nummer zeven. Lewis Hamilton kan komend jaar het fameuze record van Michael Schumacher evenaren. Maar hoe verhouden de twee racegrootheden zich tot elkaar in andere belangrijke racestatistieken?

Racezeges: 91-83 voor Schumacher

De kans dat de Duitser dit record vasthoudt, lijkt klein. Nog negen keer winnen en Hamilton heeft meer trofeeën in zijn vitrinekast dan Schumacher. Eén op de drie races die Hamilton rijdt, weet hij te winnen. Dat percentage is bij Schumacher 29,64.

Volledig scherm Michael Schumacher. © AP

Podiumplekken: 155-150 voor Schumacher

Ook dit gaat Schumacher niet redden. Zeker niet omdat het aantal races per seizoen alleen maar toeneemt. Als Hamilton nog zes keer met de champagne mag spuiten, heeft hij ook dit klassementje te pakken.

Volledig scherm Michael Schumacher, winnaar Fernando Alonso en Kimi Räikkönen bij de GP van Bahrein. © AP

Pole positions: 87-68 voor Hamilton

Hamilton is de koning van de kwalificatie. Met een wereldtitel minder heeft hij wel negentien keer vaker de snelste tijd gereden op zaterdag. Schumacher startte ‘maar’ bij 22 procent van zijn races op pole position, Hamilton scoort 13 procent hoger.

Volledig scherm © BSR Agency

Snelste raceronde: 77-46 voor Schumacher

Een opvallende statistiek. De man van de snelste rondjes op zaterdag, slaagt er bij de race op zondag meestal niet in de rapste tijd te klokken. Lewis Hamilton moet de tweede plaats in deze ranglijst zelfs (nog) delen met een andere nog actieve coureur: Kimi Räikkönen.

Volledig scherm © AFP

Meeste overwinningen in een jaar: 13-11 voor Schumacher

Het huidige racejaar telt nog twee grands prix: Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten. Als Hamilton er één weet te winnen, komt hij op 12 overwinningen en is dit qua zeges zijn succesvolste seizoen ooit. Mocht hij twee keer zegevieren, evenaart hij het topjaar van Schumacher, die in 2004 13 Grote Prijzen won. Dat jaar waren er overigens maar 18 races, 3 minder dan dit jaar. Het winstsaldo per seizoen van Schumacher kan Hamilton dus niet evenaren.

Volledig scherm © AFP

Meeste zeges op één circuit: 8-7 voor Schumacher

In Canada en Hongarije gaat Lewis Hamilton komend jaar voor zijn achtste zege. Hij zou ermee op gelijke hoogte komen met Schumacher, die in zijn carrière acht keer wist te winnen op Magny Cours in Frankrijk.

Volledig scherm © AP

Meeste verschillende GP’s gewonnen: 23-22 voor Hamilton

Niet zo vreemd dat Hamilton hier leidt, afgelopen jaren kwam er een aantal nieuwe races bij. Door vorig jaar in Azerbeidzjan en Frankrijk te winnen, passeerde hij Schumacher. In Vietnam en Zandvoort kan hij de marge komend jaar vergroten.

Volledig scherm © AFP

Uitvalbeurten: 68-26 voor Hamilton

Raar maar waar: in 68 races wist Michael Schumacher de finish niet te halen. Meer dan één op vijf keer stond er een ‘DNF’ achter zijn naam. Hamilton valt veel minder vaak uit, slechts 26 keer tot dusver, of in 1 op de 10 races.

Volledig scherm © AFP