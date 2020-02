Hamilton maakt meeste rondes, maar Kubica en Albon sneller tijdens ochtendsessie

De 35-jarige Pool Robert Kubica (Alfa Romeo) zette de snelste tijd: 1:16.942. Hij was daarmee de enige coureur die vanochtend onder de 1:17 dook. De tweede tijd was voor Alexander Albon en dat was een flinke verrassing, want zijn RB16 stond de eerste drie uur van de ochtendsessie nog binnen vanwege problemen met de suspensie. In het laatste uur zette Albon nog 29 rondes neer. Vanaf 14.00 uur is het in de middagsessie de beurt aan Max Verstappen, die deze week op alle drie de dagen in actie komt in Barcelona.