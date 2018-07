Hamilton: Mijn job is het verschil maken

Door Arjan Schouten Lewis Hamilton maakt er een sport van om altijd in superlatieven te praten. De fans zijn overal ‘de beste fans van de wereld’ en op elk circuit zegt hij minimaal tien keer per weekend dat het ‘een plezier en een voorrecht is om er te mogen rijden’. Maar reken maar dat hij het thuis op Silverstone ook écht meent. Op dat Britse asfalt kan hij voor eigen publiek altijd nog net ietsje meer, zoals hij vandaag weer bewees.

,,Mijn job is om het verschil te maken. En ik denk dat ik helemaal niets heb laten liggen'', analyseerde Hamilton, die vers uit zijn bolide stond te schudden van opwinding. ,,Die laatste ronde in de kwalificatie was een heel intense. Ik wist dat ik iets had laten liggen, wat de druk alleen nog maar groter maakte. En de druk lag er hier al zo enorm op, voor eigen publiek. Op Silverstone willen we altijd net iets meer, omdat het een thuiswedstrijd is. Net zoals Ferrari het altijd net iets beter wil doen op Monza. En ik ben er zo gelukkig mee dat het me weer gelukt is.''