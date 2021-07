Hamilton na botsing met Verstappen én straf toch wéér de winnaar op Silverstone

Maar in de eerste bocht van de tweede ronde ging het gigantisch mis. Toen Hamilton Verstappen aan de binnenkant probeerde in te halen, raakte de Brit met zijn linkervoorwiel het rechter achterwiel van de Nederlander. Daardoor vloog de Red Bull van Verstappen op hoge snelheid uit de bocht en crashte hard in de bandenmuur. Het was de zwaarste crash uit zijn Formule 1-carrière. Het zorgde ervoor dat hij, enigszins wankel, de ambulance inliep en even later voor een CT-scan naar het ziekenhuis moest.