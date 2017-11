Hamilton niet afgeleid door rol in Paradise Papers

De naam van de Britse coureur van Mercedes dook deze week op in de zogenoemde Paradise Papers. Hamilton zou in 2013 bij de aanschaf van het vliegtuig een constructie hebben gebruikt waarmee hij bijna 4 miljoen euro belasting ontweek. ,,Ik begrijp de heisa rond mijn persoon, maar ik heb weinig toe te voegen aan het verhaal en ik laat me er zeker niet door afleiden'', zei hij tegen media in São Paulo.



Zijn management bracht eerder een verklaring uit waarin Hamilton min of meer wordt vrijgepleit. Hij laat zijn zaken behartigen door adviseurs en ging er vanuit dat alles netjes volgens de regels is gegaan. ,,Er doen veel verhalen de ronde, maar ik ga er verder niet op in. Ik ben hier maar voor één ding en dat is de race in Brazilië winnen. De wereldtitel heeft me zo veel positieve energie gegeven, die wil ik hier in omzetten in een schitterende wedstrijd.''