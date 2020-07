Hamilton ook snelste in laatste vrije training, Verstappen achter Mercedes op P3

De Nederlander van Red Bull kwam in zijn snelste ronde uit op 1.04,413. Hij was daarmee een kleine drie tienden van een seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Brit kwam in zijn Mercedes tot een snelste ronde van 1.04,130. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas gaf ruim een tiende toe op Hamilton.

Vrijdag was Verstappen in de eerste twee vrije trainingen respectievelijk goed voor de derde en de achtste tijd. Beide keren was Lewis Hamilton in zijn Mercedes de snelste. De kwalificatie is vanmiddag om 15.00 uur.