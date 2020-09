Hamilton opgelucht na zege: ‘Het leken wel drie races op één dag’

Ilse Pluimers uit Enter tweede op NK tijdrijden

16:23 ENTER/ULVENHOUT – Ilse Pluimers uit Enter is zondag tweede geworden op het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor junior-vrouwen in Ulvenhout. De Twentse renster eindigde op 67/100ste van de Brabantse Elise Uijen, die eerder dit jaar ook al Europees kampioene op dit onderdeel was geworden in Plouay (Frankrijk).