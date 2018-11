Hamilton pakt pole in Brazilië, Verstappen best of the rest op P5

Koppelman oppermach­tig op Rijsser­berg­cross

16:29 RIJSSEN – De Sans Online crossloop is gewonnen door Danny Koppelman. De atleet uit Hoge Hexel was een maatje te groot voor de concurrentie en liep iedereen op grote afstand. Zijn winnende eindtijd van 32:48 over het tien kilometer lange off-road parcours was indrukwekkend.