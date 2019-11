Hamilton pakt zesde wereldtitel, Verstappen wordt derde in Amerika

Hamilton startte als vijfde aan de race in Amerika en wist dat hij voldoende zou hebben aan een achtste plek om zijn derde opeenvolgende wereldtitel binnen te halen. Al bij de start wist hij dat dit redelijk eenvoudig moest lukken. Bij de Ferrari's leek er totaal geen snelheid in te zitten, waardoor de Brit al snel voorbij het duo kon. Even later viel Sebastian Vettel ook nog uit met een gebroken achterwielophanging.



Diezelfde Vettel werd in de eerste bocht na de start ingehaald door Max Verstappen, maar de Nederlander kon uiteindelijk niet op tegen de kracht van de Mercedessen. Valtteri Bottas bleef de Nederlander eenvoudig voor en Hamilton verzilverde ternauwernood een tactiek met slechts één pitstop. Zijn voorsprong op Verstappen, die ging voor een tweestopper, was slechts acht tienden. Verstappen pakte in zijn honderdste grand prix, zijn 29ste podiumplaats.



Volgend seizoen kan Hamilton de aanval inzetten op dat ene ultieme record: zeven wereldtitels. Alleen Michael Schumacher wist dat mythische aantal te halen. ,,Dit is ongelooflijk”, vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Hamilton na de finish. ,,Mijn hele familie is er. Het team is er. Wat een moment. Mijn vader vertelde me toen ik zes was om nooit op te geven. Dat is het familiemotto.”