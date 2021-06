Hamilton: ‘Red Bull is zó snel, het verschil is enorm’

De 36-jarige Brit reed op Circuit Paul Ricard de meeste rondes aan kop, maar moest in de voorlaatste ronde de leiding afstaan aan Verstappen. De Red Bull-coureur besloot in tegenstelling tot de Mercedessen twee pitsstops te maken in plaats van één. Op de mediumbanden was Verstappen in de slotfase van de race veel sneller dan Hamilton en Valtteri Bottas.

,,We hadden geen andere optie dan buiten blijven. Maar ik had op het einde geen banden meer over”, zei Hamilton, die bijna 35 rondes op de harde band reed. ,,Red Bull is zó snel. Op de rechte stukken zijn ze 3,5 tienden van een seconde sneller. Het verschil is enorm. Ik weet niet of wij aan snelheid hebben verloren of dat zij zoveel sneller zijn geworden. Maar als ik zie hoe moeilijk we het hier vrijdag hadden, dan ben ik heel blij met dit resultaat. Het is echter zeker dat wij op zoek moeten gaan naar onze snelheid.”