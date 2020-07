Hamilton richtte kritiek niet tot coureurs maar tot hele branche

In aanloop naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen werd Hamilton gevraagd naar zijn spreekwoordelijke wijzende vinger. ,,Mensen zagen het alsof ik me tot de coureurs richtte. Maar dat was niet het geval. Het was gericht op de hele branche", aldus de 35-jarige Brit. ,,Het is iets waar ik me al heel lang van bewust ben en ik heb er nog nooit iemand iets aan zien doen."