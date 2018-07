Hamilton snelste in derde training, Verstappen klokt vijfde tijd

Door Arjan Schouten



De laatste training werd ontsierd door een flinke crash van Toro Rosso-coureur Brendon Hartley. De Nieuw-Zeelander verloor bij het insturen van een bocht naar links de controle over zijn bolide toen linksvoor de wielophanging het begaf. Op topsnelheid tolde hij als passagier in zijn eigen auto door het grind de boarding in, waar hij gelukkig snel het teken aan zijn team gaf over de boordradio dat hij zelf ongedeerd bleef.



Snelste man was wederom Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes in 1.26,722 net Ferrari-coureur Kimi Raïkkönen 0,093 voor wist te blijven. Verstappen pakte op 1,290 de vijfde plaats achter beide Mercedessen en Ferrari's.