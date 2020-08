Hamilton sprakeloos over zijn F1-records: ‘Dit overtreft mijn stoutste dromen’

Hij is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel en is nog drie zeges verwijderd van zijn 91ste grandprixoverwinning. Het zijn de onaantastbaar geachte records van racelegende Michael Schumacher. Hamilton pakte zondag met zijn overwinning in de Grote Prijs van Spanje weer een record van de Duitser af; hij behaalde voor de 156e keer in zijn carrière het podium in de Formule 1 en passeerde Schumacher, die tot 155 podiums kwam.