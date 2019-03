Hamilton springt nog even uit vliegtuig, is Bakkali nieuwe Hannibal Lecter?

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Lewis Hamilton is klaar voor een nieuw F1-seizoen

Een weekje voor de start van het Formule 1-seizoen ontspant wereldkampioen Lewis Hamilton nog even op grote hoogte. De Brit, een erkend parachutespringer, sprong zondag in Qatar nog even uit een vliegtuig, voordat hij op weg ging naar Melbourne.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lewishamilton) op 11 Mar 2019 om 14:12 PDT

Jutta en Koen trekken door Sri Lanka

Schaatskoppel Jutta Leerdam en Koen Verweij komen in Sri Lanka bij van een lang seizoen, waarbij Verweij vooral assisteerde als coach bij de sprintster. Verweij heeft afgelopen winter een ‘sabbatical’ genomen. Het is nog onduidelijk of hij dit najaar weer wel de ijzers onderbindt.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door train (@juttaleerdam) op 11 Mar 2019 om 23:33 PDT

Zuurstofmasker helpt Bakkali

He, wie hebben we daar? Zakaria Bakkali, de oud-PSV’er die nu bij Anderlecht speelt, als de nieuwe Hannibal Lector, de seriemoordenaar uit de filmklassieker The Silence of the Lambs? Nee, de Marokkaanse aanvaller revalideert van een blessure met een innovatief masker waarbij tijdens inspanning de ademhaling wordt beperkt. Op die manier worden de ademhalingsspieren getraind, opdat prestaties zónder masker verbeteren. Ook Bakkali's ploeggenoot Adrien Trebel werkt zo aan zijn herstel in Brussel (zie hieronder).

Volledig scherm Oud-PSV’er Zakaria Bakkali met een speciaal ademhalingsmasker. © Instastory Zakaria Bakkali

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@adrientrebel) op 10 Mar 2019 om 13:39 PDT

Volledig scherm © Instagram Lewis Hamilton