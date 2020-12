Hamilton test positief op corona en mist na 265 races op rij voor het eerst een GP

,,Lewis is gisteren wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had gehad, positief was getest”, lichtte zijn renstal Mercedes toe. Hamilton, voor wie komend weekeinde daarmee een abrupt einde komt aan een recordreeks van 265 opeenvolgende F1-starts, heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. ,,Dat is naderhand bevestigd met nog een test”, aldus Mercedes.

De 35-jarige Brit is in quarantaine geplaatst en verkeert, zo meldt zijn team, buiten de lichte klachten in goede gezondheid. Hamilton is de derde rijder in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez in augustus voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone en de Canadees Lance Stroll na de Grote Prijs van de Eifel in Duitsland.