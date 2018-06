Hamilton ziet toekomst Ricciardo bij Red Bull

,,Hij is een van de topcoureurs, dus er zullen ongetwijfeld andere teams geïnteresseerd zijn in hem. Maar ik denk niet hij een stoeltje kan bemachtigen bij de topteams Ferrari en Mercedes'', zegt Hamilton op autosport.com .

Hamilton staat zelf op het punt bij te tekenen bij Mercedes. Hij verwacht dat zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas ook bij de Duitse renstal blijft. Bij Ferrari is Sebastian Vettel vaste waarde. ,,En ik denk dat Kimi Räikkönen ook doorgaat. Hij rijdt sterk dit seizoen en leeftijd lijkt geen vat op hem te hebben'', aldus Hamilton.

Ricciardo's toekomst ligt volgens de Britse viervoudig wereldkampioen bij Red Bull. ,,Hij is nu de kopman van Red Bull en verdient een contract dat past bij zijn prestaties. Ik begrijp dat zijn teamgenoot (Max Verstappen) nu veel meer verdient dan hij, terwijl Ricciardo veel consistenter is dit seizoen.''