Hammer Series ook dit jaar op wielerkalender

De Hammer Series, een driedaagse evenement in Limburg dat vorig jaar voor het eerst op de wielerkalender prijkte, krijgt een uitbreiding. Voordat de ploegen van 1 tot en met 3 juni in Limburg in actie komen op drie verschillende onderdelen, is er een week eerder al een versie in het Noorse Stavanger.