Handbalkeepster Trooster van DSVD naar Werder Bremen

Trooster begon met handballen bij Borhave, maar maakte later de overstap naar DSVD. Vorig jaar won ze met het Nederlandse team (onder 19) zilver op het EK in Hongarije. De keepster is blij met haar nieuwe club, laat ze op de website van Werder Bremen weten. „Het niveau in de tweede divisie is hoger dan in de eerste divisie in Nederland. Het is daarom voor mij de juiste stap om mij de komende jaren verder te ontwikkelen. Spelen in Duitsland is al lang mijn droom. Ik vind het geweldig dat het uitkomt.”