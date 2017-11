Handbalnomade Degen benieuwd hoe ver hij kan komen met Combinatie'64

„Zeker, het is belangrijk om contact te hebben met de speelsters. Ik doe wat het team nodig heeft, ik help en geef aan wanneer ze goed spelen. En natuurlijk doe ik het ook voor de morele ondersteuning. Het is precies de sturing die een jonge ploeg nodig heeft. Als ik ze daarin niet kan steunen, kan ik beter thuisblijven", aldus Degen.

Effectiviteit

In het duel tegen Zenderen Vooruit van afgelopen zondag in sporthal De Fakkel, zweeg Degen eigenlijk alleen in de eerste periode na rust. In die fase kreeg Combinatie'64 een lesje in effectiviteit en kreeg de ploeg kort na elkaar vier treffers om de oren.

De lijstaanvoerder en titelkandidaat Zenderen Vooruit sloeg een gaatje van 11-7 naar 15-7. De bezoekers konden vanaf dat moment het duel redelijk gemakkelijk uitspelen - wat overigens niet wil zeggen dat het treffen gezapig werd. De wedstrijd stond onder leiding van maar één scheidsrechter en die miste daardoor in het nogal eens felle duel overtredingen. Toeval of niet: agressiviteit en daadkracht zijn volgens Degen ook precies de ingrediënten geweest waarmee het duel in Losser werd beslist.

Staat van dienst

Degen heeft een flinke staat van dienst in de Twentse handbalwereld - Olympia, Borhave, DSVD, Hacol om er maar een paar van zijn voormalige ploegen te noemen. Hij trainde zowel mannen als vrouwen voordat hij bij aanvang van dit seizoen in de hoofdklasse bij het vrouwenteam van Combinatie'64 kwam.

Volledig scherm © Frans Nikkels

Bouwen: dat is de reden waarom hij naar Losser is gehaald. Degen: "Ik vind mijzelf een echte opleider. Ik ben al trainer sinds mijn zeventiende en ik heb inmiddels al aardig wat ploegen getraind. Dat ik naar Combinatie'64 ben gekomen, heb ik zeker niet gedaan voor mijn eigen ego. Het is juist een mooie, grote club, voor mij is het een mooie uitdaging om te zien hoe ver ik met deze club kan komen."

Doelstellingen

Doelstellingen voor dit jaar heeft hij nog niet echt, bekent de coach. Daarvoor ontbreken momenteel nog te veel automatismes omdat sommige speelsters zijn vertrokken naar andere ploegen. Bovendien heeft het team te kampen met blessures. Degen: "We hebben ons team moeten aanvullen met B-speelsters. Daardoor moesten we ook werken met veel invalmomenten."

Wel tekent het de fase waarin het eerste vrouwenteam van Combinatie'64 zit. "Eigenlijk zouden we een heel jaar moeten hebben om flink te kunnen trainen, om dan pas aan de competitie te beginnen", verzucht Degen. "Maar ja, daar is geen tijd voor."