Handbalster Smeets uit Geesteren maakt zich op voor vierde WK

Smeets maakte haar WK-debuut in 2013, toen Nederland in Servië als dertiende eindigde. Succesvoller was de Twentse handbalster met Oranje op de WK’s van 2015 en 2017. Nederland werd toen respectievelijk tweede en derde. Op de wereldkampioenschappen van 2015 zorgde Oranje voor de beste prestatie ooit in de Nederlandse handbalgeschiedenis. Smeets moest een groot deel van het WK missen vanwege een blessure, maar in de finale tegen Noorwegen was ze toch weer inzetbaar. Een jaar later deed ze mee aan de Olympische Spelen in Rio, waar Nederland net naast de medailles greep maar wel indruk maakte met een vierde plaats.