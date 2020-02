Handbalsters DSVD houden stand tegen koploper

DEURNINGEN - De eerste wedstrijd van DSVD in de degradatiepoule heeft de Deurningse handbalsters een punt opgeleverd. In eigen huis werd het zaterdagavond tegen koploper V&L 22-22.

De strijd tegen degradatie uit de eredivisie heeft DSVD niet alleen een punt opgeleverd. Misschien nog belangrijker was het vertrouwen in het eigen spel dankzij de 22-22 tegen de Limburgse tegenstander. De Deurningse formatie moet nog minimaal vijf duels spelen voor handhaving.

Drie strafworpen mis

DSVD begon de degradatiepoule als laatste, met een punt. V&L, de nummer zeven van de reguliere competitie, ging met vier punten als de nummer één van start. Was DSVD blij met het gelijke spel, de gastploeg had zelfs nog genoeg kansen gehad op de volle buit. Dat was gelukt, als drie strafworpen benut waren en als de ploeg ook beter om was gegaan met overtalsituaties. In plaats van rust en overzicht te bewaren, was de eerste wedstrijd in de degradatiepoule eentje van zestig minuten hollen en opstaan. Met goede acties die afgewisseld werden met knullig balverlies en schoten op doel waarin niet alleen precisie maar ook vooral overtuiging ontbrak.

Knokken

In de beginfase gaf DSVD een 4-2 voorsprong weg (5-8), maar knokten de handbalsters zich weer knap terug in de wedstrijd (10-8). Bij rust was het echter weer V&L dat leidde: 11-13.

Na de rust was het opnieuw V&L dat het voortouw nam en een 16-13 voorsprong opbouwde. Weer moest DSVD in de achtervolging en slaagde de ploeg er in om wederom op gelijke hoogte te komen: 19-19. In een spannende slotfase lukte het beide ploegen niet om afstand van elkaar te nemen. Met nog 35 seconden te gaan, gooide Malene Froeling de gelijkmaker binnen (22-22). Vervolgens slaagde V&L er niet in de bal nogmaals achter DSVD-keepster Danique Trooster te krijgen. Eindstand: 22-22.

DSVD - V&L 22-22 (11-13)