Handbalsters Pacelli zijn al twee jaar ongeslagen in eigen huis

Assaidi en Vuckic melden zich weer op trainingsveld FC Twente

15:20 ENSCHEDE - Oussama Assaidi en Haris Vuckic hebben donderdagmiddag de training hervat bij FC Twente. Assaidi heeft al enige tijd last van zijn knie. Vuckic was in de derby tegen Heracles Almelo nog geschorst en kampte tevens met lichte klachten.