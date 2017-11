Handbalsters ZV op koers voor promotie: 'Zenderen is te klein voor de tweede divisie'

Quote Eigenlijk is een dorp als Zenderen te klein om een team voor de tweede divisie te leveren ZV-trainer Leoniek Besselink Over de doelstelling van het huidige seizoen is Besselink duidelijk: promotie. De ploeg greep vorig seizoen net naast die stap hoger, dus dan moet het dit jaar maar gebeuren. Voorlopig ligt de ploeg op koers. Zenderen Vooruit is sinds dit weekeinde de trotse lijstaanvoerder omdat naaste concurrent DSVD 2 verloor. Promotie zou een kroon op het werk van Besselink bij Zenderen Vooruit zijn. Ze boekte al veel progressie door van de tweede klasse naar de eerste klasse te promoveren en door te stoten naar de hoofdklasse.

Toch zal een klasse hoger niet makkelijk zijn, verwacht Besselink. "Eigenlijk is een dorp als Zenderen te klein om een team voor de tweede divisie te leveren. We zouden er zo'n drie speelsters structureel bij moeten hebben, maar die hebben we niet. Ik kijk dan wel naar het tweede team en daar haal ik dan de drie meest gedreven speelsters uit. Maar goed, het tweede team bestaat vooral uit speelsters die handballen voor de lol."

Het verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm Daphne Roelfsema (rechts, Combinatie'64) wordt gestopt door Marly Oude Bekke van Zenderen Vooruit. © Frans Nikkels

Stabiel en goed

De vooruitgang in Zenderen is niet onopgemerkt gebleven. Eerstedivisionist Bentelo informeerde al voorzichtig of Leoniek Besselink daar wellicht zou willen trainen. Ze hield de boot af: ze wil een stabiel en goed team bij Zenderen Vooruit achterlaten. Maar komend seizoen dan? Besselink: "Ik heb aan de dames in het team gezegd: als jullie het kampioenschap pakken, ga ik gewoon met jullie mee. En alle speelsters willen dat ook graag."

Ze vervolgt: "Ik ben er wel voor om elke vier tot vijf jaar een nieuwe wind te laten waaien, maar goed, we hebben dit jaar ook vier à vijf nieuwe speelsters in moeten passen, dus dat op zich is al een nieuwe wind. Wel heb ik gezegd: als ik vóel dat het tijd is voor een nieuwe coach, dan kómt er een nieuwe coach. Maar eigenlijk wil ik het daar nog helemaal niet over hebben."