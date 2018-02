Hans van Zeeland: ervaren waterpolocoach in een vreemd pakhuis in Nijverdal

NIJVERDAL - Het is alsof Hans van Zeeland in een andere wereld is beland. Na altijd waterpolocoach te zijn geweest van de mannen van Het Ravijn, heeft hij nu de vrouwen onder zijn hoede.

En dat is wennen. "Pff, een totaal andere tak van sport", zegt de coach van Het Ravijn na de 9-8 nederlaag tegen Polar Bears afgelopen weekeinde. "Niet te vergelijken. Zoals ik gewend was mannen te trainen en te coachen, komt bij vrouwen soms totaal verkeerd over", heeft hij gemerkt.

Quote Ik heb me in de benadering naar de speelsters duidelijk moeten aanpassen Waterpolocoach Hans van Zeeland Ogenschijnlijk doet Van Zeeland niet zo veel anders dan hij de vorige twee seizoenen bij de mannen van Het Ravijn deed. Tegen Polar Bears zit hij de meeste tijd rustig op het bankje, analyserend. Zijn aanwijzingen zijn kort maar duidelijk. Alleen als hij denkt dat zijn ploeg onrecht wordt aangedaan, staat Van Zeeland op, de armen breeduit en een vragende blik in zijn ogen, alsof hij wil zeggen: hoe kún je zo'n beslissing nemen?

Gedaantewisseling

Het is de Van Zeeland die ze kennen in Nijverdal. Maar achter de schermen, tijdens trainingen en rondom de wedstrijden, heeft de coach wel degelijk een gedaantewisseling ondergaan. "Ik heb me in de benadering naar de speelsters duidelijk moeten aanpassen", vertelt hij. Als voorbeeld noemt hij de persoonlijke gesprekken. Van Zeeland is gewend contact te maken, een arm om de schouder te leggen. "Maar niet iedereen houdt daarvan", weet hij inmiddels. "En als je het bij de een wel doet en bij de ander niet, kunnen daarover weer vragen ontstaan."

Vrouw

Bovendien is Van Zeeland, evenals assistent Wicher Diallo, er niet bij als zijn speelsters hun diepste emoties tonen: onder de douche na de wedstrijden en trainingen. "Daar wordt vaak gepraat, zeggen de speelsters wat ze denken." Van Zeeland wilde daarom per se een vrouw in zijn begeleidingsteam en heeft die gevonden in teammanager Saskia Markslag. De coach noemde het 'de eerste belangrijke verandering aan het begin van dit seizoen'. "Daarnaast is Yasemin Smit erbij gekomen, waardoor de pikorde in het team duidelijk anders is geworden. Tot slot ben ik gekomen."

Die drie hervormingen hebben tijd gekost. "Maar het proces van aftasten is nu geweest", zegt de coach. Kortom, het is tijd om te oogsten. De eerste stap daartoe werd vrijdag gezet, toen de regerend landskampioen en bekerhouder UZSC uit het bekertoernooi werd gegooid. "Dat was de belangrijkste wedstrijd van het weekend", aldus Van Zeeland.

Bij de loting voor de halve finales heeft Het Ravijn het overigens niet getroffen. In het tweede weekend van februari wacht de huidige en ongeslagen koploper in de eredivisie: ZVL. Het is nog maar de aanloop naar het einde van het seizoen. "De play-offs komen nog." En dan is Het Ravijn klaar voor confrontaties met de huidige topploegen, wil Van Zeeland maar zeggen.