Hansi Flick kan Bayern direct naar knock-outfase loodsen: ‘Ik ga mijn eigen weg’

Hansi Flick kan morgenavond in zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van Bayern München meteen een flink succes boeken. Met een zege in de thuiswedstrijd tegen Olympiakos (morgen 18.55 uur) plaatst de Duitse kampioen zich op eigen kracht vroegtijdig voor de achtste finales in de Champions League.