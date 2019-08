Hansson van Feyenoord naar Hannover, Toulouse hoopt op oud-PSV’er

Dat PSV interesse heeft om Ritsu Doan van FC Groningen over te nemen, was vorige week al duidelijk. De Japanner liet zich zondag voor het eerst uit over de Eindhovense interesse en vertelde na afloop van AZ-FC Groningen aan meerdere media dat hij een stap naar PSV ziet zitten.



Hij speelde niet mee, omdat hij hoofdpijn had. Velen koppelden zijn absentie aan transferkoorts, maar van een overgang is nog geen sprake. PSV-trainer Mark van Bommel bevestigde gisteren na Heracles Almelo-PSV ook dat de Eindhovenaren interesse in hem hebben, maar liet ook blijken dat er meerdere kandidaten zijn om de ploeg te versterken.



Doan is 21 jaar en wordt al jaren gevolgd door PSV. In juni 2016 wilde de club hem huren van Gamba Osaka, met het idee om hem een jaar te laten acclimatiseren in Eindhoven. Uiteindelijk kwam het niet tot een deal en later sloeg FC Groningen wel toe.



Het is nu dus aan PSV en FC Groningen. Partijen moeten een akkoord zien te bereiken om Doan alsnog in het shirt van PSV te kunnen zien. Geschat wordt dat een prijs van ongeveer acht miljoen euro realistisch is.