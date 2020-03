Harbrinkhoekse Loohuis na winnende solo: ‘zege bewijst mijn goede vorm’

Loohuis, rijdend voor de continentale formatie A Bloc, had in een grote kopgroep gezelschap van vijf ploeggenoten. Toen Sebastien Gringard een aanval plaatste, reageerde de 19-jarige Loohuis op negen kilometer van de meet. Kort daarop liet de Twentse coureur zijn metgezel achter en soleerde zo naar zijn eerste zege van het seizoen.

De winnaar zei na afloop: „We wisten dat de Putberg de meeste schifting zou geven en daar zaten we als ploeg goed van voren. Uiteindelijk zaten we met de gehele ploeg mee toen het peloton in stukken ging. Er reed een renner (Gringard) vooruit, toen ik in de groep daarachter de sprint won voor enkele punten voor het sprintklassement. Ik ben op dat moment door gegaan, maar toen ik de aansluiting maakte, merkte ik dat het beste er wel af was bij hem.”

Quote Op trainings­kamp voelde ik al dat ik deze winter flink progressie had gemaakt en dan is het lekker om dat zo bevestigd te zien. Lars Loohuis

„Toen de groep weer heel dichtbij kwam, heb ik nog een keer aangezet”, blikte Loohuis terug. „Ik ging alleen door en kon het gelukkig halen. Ik kende een wat minder begin van het seizoen toen ik na anderhalve dag met materiaalproblemen uit de Ronde van Antalya stappen moest. Dat was niet de perfecte voorbereiding zoals ik me die gedacht had. Maar ik wist dat de vorm goed was en dat bewijst deze zege wel.”

Motor flink sterker gemaakt

Zijn eerste jaar op continental niveau, toen nog bij A Bloc’s voorloper Monkey Town, was een seizoen zonder overwinningen. „Maar dat seizoen is wel heel belangrijk geweest om sterker te worden. In koersen als de ZLM Tour kun je je motor flink sterker maken. Op trainingskamp voelde ik al dat ik deze winter flink progressie had gemaakt en dan is het lekker om dat zo bevestigd te zien.”

Quote De Ronde van Groningen is zaterdag mijn volgende koers Lars Loohuis

Ronde van Overijssel