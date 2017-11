Harde lessen voor korfballers NKC uit Nijverdal

Waar de Nijverdallers na de eerste competitiehelft op het veld tegen een achterstand van zes punten op koploper VEO aankijken, is het de bedoeling om in de zaal langer mee te spelen om de eerste plaats. De periode van gewenning tussen de spelersgroep en de nieuwe trainer Harm Jan Smit is immers voorbij.

NKC begon wat dat betreft overtuigend door in eigen huis het zaalseizoen te openen met een overwinning op Spirit (31-21), maar liep zaterdagavond op bezoek bij concurrent Rigtersbleek tegen een pijnlijke nederlaag aan: 24-23. Een harde les voor NKC, waaruit de Nijverdallers snel lering moeten trekken. Aanstaande zaterdag wacht in de thuiswedstrijd tegen Noviomagum immers opnieuw een concurrent om de bovenste plaatsen. "Deze nederlaag is voor ons een les. Als het spannend wordt moeten we de rust bewaren om de juiste keuzes te maken. Dat zijn de lessen die we meenemen naar het duel tegen Noviomagum."

Positief gevoel

Het is daarnaast een wrange nederlaag voor de ploeg van Smit. Niet alleen vanwege het minieme verschil, maar ook om het feit dat een van de concurrenten voor de eerste plaats al na twee speelronden op een achterstand van vier punten kon worden gezet. Maar hoewel de teleurstelling bij Smit groot is, heeft het geen invloed op zijn positieve gevoel bij de club. "NKC is een warme club. Ik ben heel goed ontvangen en wordt overal bij geholpen. Daarnaast zijn de faciliteiten hier ook prima. Wat begeleiding en verzorging betreft: overal zijn mensen voor."

De randvoorwaarden om dit seizoen te presteren zijn dus aanwezig. Al weet Smit dat, na de degradatie van vorig seizoen, een kampioenschap in de eerste klasse en de bijbehorende promotie dit seizoen geen keiharde eis is binnen de club. Een terugkeer in de overgangsklasse is op dit moment nog een wens voor de lange termijn.

Rooskleurige toekomst

De komende tijd staan voor Smit en NKC dan ook in het teken van het inpassen van de jeugd. "Dit seizoen hebben wij één speler in de selectie die is overgekomen uit het A1-team. Volgend seizoen komt de hele A1-ploeg over. Die moet wennen aan het spelen bij de senioren, want dat is een groot verschil. Vooral op fysiek en mentaal gebied. Gelukkig speelt de jeugd op een hoog niveau. Ons A1-team speelt in de zaal in de overgangsklasse en de B1-ploeg op het veld in de hoofdklasse. De toekomst ziet er dus rooskleurig uit", geeft Smit aan.

