Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland overtuigend naar kwartfinales keirin op WK baan

LIVE Europa League | Feyenoord thuis tegen FC Midtjyl­land, alle clubs in de groep op vier punten

Feyenoord ging vorige week op bezoek bij FC Midtjylland (2-2), vanavond treffen beide clubs elkaar in Rotterdam tijdens de vierde speelronde van de Europa League. De stand in de groep is razend spannend, want alle vier de teams (ook Lazio en Sturm Graz) hebben vier punten. Hoe verloopt het duel in De Kuip? De aftrap is om 18.45 uur, volg hier alle ontwikkelingen!

