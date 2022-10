Harrie Lavreysen nadert vierde wereldtitel sprint, twee Nederlanders in finale keirin

WK baanwielrennenHarrie Lavreysen heeft zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk geplaatst voor de finale van de sprint. De titelverdediger was in zijn halve finale in twee heats te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk.

Lavreysen kan op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint worden. Daarvoor moet hij in de finale de Australiër Matthew Richardson verslaan. Die was in de andere halve finale te sterk voor zijn landgenoot Matthew Glaetzer.

De 25-jarige Brabander won dit toernooi al goud op het onderdeel keirin. Op de teamsprint werd Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg geklopt door de Australiërs. Hoogland, die vrijdag de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverde, besloot wegens fysieke klachten het sprinttoernooi te laten schieten. Hij werd de afgelopen drie jaar telkens tweede.

Twee Nederlanders in finale keirin

Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet hebben bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk de finale bereikt op het onderdeel keirin. Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in haar heat. Van der Peet finishte in haar halve finale op indrukwekkende wijze als tweede. Bij keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst. De halve finales worden om 15.30 uur verreden.

Hengeveld grijp naast eremetaal op puntenkoers

Daniek Hengeveld is op de WK in Frankrijk als vijfde geëindigd op de puntenkoers. Het was voor de pas 19-jarige renster uit Nootdorp het derde optreden op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder werd ze negende op de individuele achtervolging en met haar collega’s vijfde op de ploegachtervolging.

De titel ging naar de Britse Neah Evans, die uitkwam op 60 punten. De Deense Julie Leth (53 punten) werd tweede. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente, de wereldkampioene op het omnium, die 51 punten pakte. Hengeveld haalde er 46. De Belgische titelverdediger Lotte Kopecky eindigde als vierde. Op de puntenkoers rijden de vrouwen honderd rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten.

Hengeveld noemde haar deelname aan de puntenkoers een “bonus”, nadat ze de dagen ervoor zowel met de ploeg (twee keer) als individueel aan het achtervolgen was geweest. ,,Ik ben blij met de kans die ik kreeg. Ik voelde weinig druk en dacht: ik doe maar wat. Het was een beetje spelen.”

Richting de Olympische Spelen van Parijs, over ruim anderhalf jaar op dezelfde piste, is met name de ploegachtervolging een ambitieus project. ,,Podium daar zou heel vet zijn, we waren hier 7 seconden sneller dan ooit.” Op de weg rijdt Hengeveld komend jaar voor Team DSM.

