Harrie Lavreysen wint sprint in nieuwe Champions League

Het baanwielrennen heeft met de Champions League een nieuwe wedstrijdserie, waarin de toprenners het in zes wedstrijden tegen elkaar opnemen. De voorronde en halve finale in het sprinttoernooi werd gereden met drie sprinters in de baan in plaats van twee. Lavreysen was ook met twee tegenstanders twee keer overtuigend de snelste. Hoogland kwam in zijn halve finale tegen Jakovlev en de Duitser Stefan Botticher pas laat naar voren en dat bleek net te laat. Hij werd met drie duizendsten van een seconde tweede achter de Rus. Die was in de finale kansloos tegen Lavreysen.